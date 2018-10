Selon l'OMS, la pollution de l'air tue 600 000 enfants dans le monde par an

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

EN IMAGES. Des mini-tornades en Corse et dans le Var

Abattoir de Mauléon : six mois avec sursis pour l'ancien directeur, des amendes pour les employés

IBM réalise la plus grosse acquisition de son histoire en rachetant Red Hat

La quasi-totalité de ces morts sont constatées dans les pays les moins développés "La pauvreté est clairement liée à une exposition accrue aux risques environnementaux et sanitaires" assure l'organisation.

Dans son rapport, l'OMS explique qu'environ 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde (1.8 milliards) respirent un air si pollué qu'il met gravement en danger leur santé et leur développement.

La pollution de l'air serait responsable de la mort de plus de 600 000 enfants à travers le monde chaque année selon une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé. La pollution, aussi bien intérieure qu'extérieure entrainerait des infections aigues des voies respiratoires alerte l'organisation.

