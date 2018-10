Selon un nouveau sondage, 84% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'améliorera pas leur pouvoir d'achat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ces chiffres ne vont donc pas rassurer Emmanuel Macron et Edouard Philippe, malgré la volonté affichée du gouvernement de maintenir le cap des réformes.

Les Français sont touchés, ces derniers mois, par les prix des carburants, la hausse de la CSG, la taxe d'habitation, les hausses sur le tabac et la flambée du prix du gaz et de l'énergie.

D'un point de vue plus général, 84% des Français estiment que la politique d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe ne leur permettra pas d'améliorer leur pouvoir d'achat. 80% considèrent que l'action du gouvernement n'améliorera pas le pouvoir d'achat des Français en règle générale.

Le constat est d'autant plus alarmant et grave pour le gouvernement que même au sein de La République en marche, 50% des personnes interrogées expriment également ce sentiment de net recul du pouvoir d'achat.

