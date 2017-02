Selon Marianne, voilà ce que Bayrou aurait obtenu de Macron pour son ralliement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Toutefois, ni le camp de Macron, ni celui de Bayrou n’a encore confirmé cette information. En effet, un proche de l’ancien ministre de l’Economie a affirmé qu’il n’y a eu aucun "marchandage" en échange du ralliement du maire de Pau. "On a toujours annoncé qu'il y aurait un tiers des investitures d'élus réservé aux centristes", a-t-il annoncé à Marianne. Quant à François Bayrou, il assure également n'avoir rien négocié en ce sens auprès d'Emmanuel Macron. "J'ai une idée assez nette, mais tout ceci n'est pas fixé", déclare-t-il au quotidien. Toutefois, il semblerait qu’il pourra disposer d’un groupe à l’Assemblée nationale, si Emmanuel Macron est élu président de la République.

Ainsi, une vraie ouverture s’offrira au parti de François Bayrou. "Aujourd'hui, la formation politique aux 14.000 militants revendiqués compte dans ses rangs seulement un député, 51 conseillers régionaux et 48 conseillers départementaux, soit... 100 grands élus nationaux et locaux", écrit Marianne. Presque chaque élu MoDem pourrait donc bénéficier d’une investiture. Selon l’entourage du leader du mouvement En Marche !, d'autres militants MoDem pourront être investis sur le contingent "société civile", pour peu qu'"ils ne soient pas élus".

Selon Marianne, en échange au ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron aurait promis des investitures aux élus centristes pour les élections législatives. Un peu moins d’une centaine de places leur seraient réservées. Concrètement, la moitié des investitures ont été gelées pour des candidats issus de la société civile et l’autre a été retenue pour un tiers d'élus PS, un tiers d'élus Les Républicains ou UDI et un tiers d'élus centristes, les élus proches de Jean-Louis Borloo ou PRG.

