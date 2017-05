Selon Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron "fait une profonde erreur en achetant les trahisons"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

"On veut nous faire croire que tout pourrait se fondre dans un gros marigot central. Je n'y crois pas (…) si Macron propose des lois qui correspondent à nos valeurs, on les votera. Mais en revanche pas de compromission, pas de petites combines", poursuit Laurent Wauquiez.

Dans un entretien accordé aux titres du groupe de presse Ebra, et publié mercredi soir, Laurent Wauquiez, vice-président des Républicains (LR), estime que le président élu Emmanuel Macron "fait une profonde erreur en commençant son quinquennat en achetant les trahisons".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres