Selon l'Insee, le nombre de fonctionnaires a battu un nouveau record en 2015

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un enfant de 9 ans brandit des balles et menace ses camarades d'école de mort

Syrie: Erdogan « peiné » par les liens entre Moscou et les milices kurdes

En savoir plus

Ils ne comptent ainsi que pour 62,3% des effectifs de la fonction publique d'État, un taux qui passe à 70,5% dans les hôpitaux et 74,2% dans les collectivités locales.

>>>> À lire aussi : Fonctionnaire (littéralement) payé à ne rien faire… Et tous les autres : le point sur ceux qui travaillent ou pas dans la fonction publique française

En 2015, la France comptait 3,851 millions de fonctionnaires travaillant pour l'État, les collectivités locales et les hôpitaux, selon les dernières statistiques publiées ce jeudi par l'Insee. Il s'agit d'une augmentation de 0,2% par rapport à l'année 2014, soit un nouveau record.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres