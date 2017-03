Selon l’iFrap, le programme économique de François Fillon serait le plus efficace

La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFrap) a évalué le programme économique des cinq principaux candidats à l’élection présidentielle. Son rapport, publié par Le Figaro, place François Fillon en tête de liste. Le think-tank libéral n’a pas évalué le coût des mesures, mais s'est intéressé à leurs effets sur l'économie.

Ainsi l’iFrap annonce que "le programme réformateur de Fillon apparaît comme le plus efficace". "Il fait le choix d'une stratégie de baisse des dépenses publiques accompagnée d'un contre-choc fiscal d'ampleur, c'est-à-dire d'une baisse prononcée des prélèvements obligatoires qui stimule l'économie", précise le document.

Le programme de Macron, quant à lui, est jugé "équilibré". Toutefois, sa stratégie "attentiste et gestionnaire ne se révèle pas la plus pertinente" à l'aune des conséquences économiques constatées, note l'iFrap. Benoît Hamon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas les faveurs de la fondation. Pour cause, leurs programmes respectifs sont largement basés sur une hausse importante des dépenses publiques et mènent à un dérapage des déficits.

