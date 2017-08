Selon le Financial Times, Bruno Le Maire pourrait prendre la tête de l’Eurogroupe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

​C​es deux nouvelles nominations ​au sein des institutions, qui devront avoir lieu d'ici janvier prochain​, marquent le coup d'envoi d'un processus de renouvellement beaucoup plus large qui aboutira ​en 2019 avec la nomination d'un nouveau​président de la Banque centrale européenne, pour remplacer Mario Draghi​, un poste convoité par l'Allemagne.

Un autre poste serait convoité par Paris, celui d​e la présidence du​ groupe de travail Eurogroupe,​​en charge de la préparation des réunions ministérielles​ et ​​présidé ​à ce jour par le discret Thomas Wieser.​ ​Le gouvernement français envisagerait la nomination d'​Odile Renaud-Basso, actuelle directrice du Trésor, à ce poste.

Selon le Financial Times, Emmanuel Macron chercherait à accroître l'influence de la France au sein des institutions européennes et souhaiterait obtenir des nominations à des postes clés. Ainsi, le gouvernement aurait laissé entendre qu'il voudrait voir Bruno Le Maire remplacer Jeroen Dijsselbloem à la tête de l'Eurogroupe. Une décision qui devrait être prise ​dans les prochains mois.

