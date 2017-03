Selon le Canard Enchaîné, François Fillon n'aurait pas déclaré un prêt de 50 000 euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud passent le cap des 500 signatures

George Michael est mort de causes naturelles

Décret Trump: course d'obstacles attendue malgré une version édulcorée

La Belle et la Bête, le nouveau Disney, interdit, en Russie, aux moins de 16 ans à cause d’un «moment gay»

Ce prêt a été "intégralement remboursé", a assuré à l'hebdomadaire Me Antonin Levy, l'avocat de l'ancien Premier ministre, sans pour autant communiquer la date du remboursement intégral. "Il s'agit d'un oubli dans sa déclaration", a-t-il également indiqué sur BFM TV.

D'après l'hebdomadaire, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre "n'a pas jugé utile de faire figurer" ces 50 000 euros, avancés "sans intérêts et sans date limite de remboursement" sur sa déclaration de patrimoine adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

