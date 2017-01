Selon le Canard Enchaîné, l'épouse de François Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif à l'Assemblé nationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Isabelle Huppert aux Oscars: "une joie et un honneur immenses"

Vivarte cède André et Naf Naf et supprime des centaines de postes

Moins de viande rouge, plus de lentilles... Les quatre conseils de l'Agence de sécurité sanitaire pour être bien dans son assiette

Présidentielle: Hamon et Valls réfutent l'idée d'un désistement

Cazeneuve, Le Drian et Royal soupçonnés d'irrégularités budgétaires

15h40 - Isabelle Huppert aux Oscars: "une joie et un honneur immenses"

En savoir plus

Dès la publication de ces accusations, les proches du candidat à l'élection présidentielle ont tenu à réagir, auprès de nos confrères de LCI : "Oui, Mme Fillon a été la collaboratrice de François Fillon, oui, elle a travaillé pour la Revue des deux mondes et oui c'est fréquent que les conjoints des parlementaires soient leur collaborateur, à gauche comme à droite." Quant au deuxième emploi mentionné par le Canard Enchaîné, l'entourage de l'ancien Premier ministre explique que "Mme Fillon a fait des études de droit et littérature (…) Elle a toujours travaillé, dans l'ombre car ce n'est pas son style de se mettre en avant (…) À propos de la Revue des deux mondes, M. Crépu est mal renseigné".

"De 1998 à 2002 (Penelope) se retrouve embauchée, sur le papier, en tant que 'collaborateur de député'", peut-on lire dans les colonnes du Canard enchaîné. Penelope Fillon aurait touché entre 3.900 et 4.600 euros brut chaque mois pour ce "travail". Elle aurait aussi été rémunérée par l'enveloppe de 9 561 euros mensuels dont disposent les parlementaires pour rémunérer leurs collaborateurs.

D'après le Canard Enchaîné, à paraître mercredi 25 janvier, Penelope Fillon, l'épouse de l'ancien Premier ministre, aurait été rémunérée pendant huit ans en tant qu'attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant. Elle aurait perçu un total avoisinant les 500 000 euros. Selon le journal satirique, Penelope Fillon a aussi été pendant plus d'un an salariée de la "Revue des deux mondes". Dans les deux cas, les "collègues" de l'épouse de François Fillon assurent ne jamais avoir travaillé avec l'intéressée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres