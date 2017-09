Selon Benoît Hamon, le retour de Hollande "est prévisible"

Après sa cuisante défaite à l'élection présidentielle, Benoît Hamon tente de se faire une place sur l'échiquier politique français. La semaine dernière, "Le Canard enchaîné" avait révélé que l'ancien ministre avait menacé de "balancer la vérité" sur les campagnes présidentielles de Hollande et de Royal. Une réplique aux soupçons de certains responsables socialistes sur ses comptes de campagne. Des propos qu'il a démentis ce matin sur Europe 1... tout en restant critiques sur ses ex-camarades de Solferino.

"Je ne menace personne", a-t-il affirmé. "Je ne suis pas sur ce terrain-là, je suis passé à autre chose. Je n’ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ce que certains, les Dray, Le Foll, Rebsamen, et autres disent. Ceux qui ont tout fait pour que je perde sont embarrassés de ce fardeau, ils ont été me chercher sur ce terrain-là et n’ont rien trouvé".

Interrogé également sur le retour de François Hollande, l'ancien candidat ne s'est pas montré tendre. "Ça ne me surprend pas", a-t-il souligné, qualifiant ce retour de "prévisible". "Comme Nicolas Sarkozy. A bien des égards, la Ve République agit comme une forme de poison et une fois qu’on a été président de la République on conçoit assez mal de ne plus l’être".