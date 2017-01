Selon Aquilino Morelle, "François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir"

Renvoyé de l’Elysée après les accusations par Mediapart d’un conflit d’intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques (enquête finalement classée sans suite par la justice en mars 2015) et l’affaire de ses chaussures cirées, l'ancien conseiller de François Hollande, Aquilino Morelle, publie le 11 janvier le livre L'Abdication.

"J’ai écrit un livre politique, étayé et argumenté, qui veut répondre à la question que tous les citoyens, de gauche ou pas, se posent : comment en est-on arrivé là ?", explique-t-il dans Le Monde ce samedi.

Il revient dans ce livre sur les raisons qui ont poussé François Hollande à ne pas se représenter. "Ce sont les Français, par leur défiance massive, qui ont imposé au président d’abdiquer.

Juste avant la "sage décision" que certains observateurs commentent complaisamment, François Hollande n’était plus crédité que de moins de 10 % d’intentions de vote : être candidat dans de telles conditions relevait du vœu pieux". Pour lui, la véritable "rupture d’opinion entre Hollande et les Français" date de la fin 2012. "Dès cette date, les Français se sont détournés du président car ils ne lui pardonnaient pas sa première abdication, l’abdication de sa volonté d’exercer réellement le pouvoir."

"La vérité est simple et cruelle : François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir ; il voulait seulement être président de la République. […] Il est toujours resté comme extérieur à la fonction présidentielle", résume-t-il.

Proche d'Arnaud Montebourg, Aquilino Morelle observe que "toutes les qualités de l'homme" pour "conquérir le pouvoir, se sont retournées contre lui, une fois à l'Élysée. "Son intelligence ? A force de tout comprendre, il lui est arrivé trop souvent de ne rien décider. Son habileté ? La ruse ne sert plus au pouvoir, il faut alors la force, celle de s’imposer aux autres et aux événements. Son art de « la synthèse » ? Vain et illusoire quand on est aux commandes, et qu’il faut trancher.