Seine-Saint-Denis : cinq mineurs placés en garde à vue après la mort d'un adolescent lors d'affrontements entre bandes rivales

Selon des précisions de l'AFP, cinq mineurs âgés de 14 à 17 ans ont été placés en garde à vue ce lundi 15 octobre.

Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la rixe mortelle, survenue samedi aux Lilas en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 13 ans a perdu la vie lors de cette violente confrontation entre bandes rivales.

Deux des jeunes en garde à vue se sont rendus à la police ce dimanche en fin de journée. Les trois autres personnes ont été interpellées ce lundi matin, selon une source proche de l'enquête.

Le jeune homme de 13 ans est décédé dimanche dans un hôpital parisien où il avait été transporté samedi.

Il avait été grièvement blessé durant une bagarre survenue samedi.

Une vingtaine de jeunes, armés de bâtons et de barres de fer, se sont affrontés aux Lilas. Selon la source proche de l'enquête, la rivalité entre des bandes de Bagnolet et de Romainville pourrait être à l'origine du drame.

Selon le ministère de l'Intérieur, un total de 90 bandes organisées sont répertoriées en France. La moitié d'entre elles seraient basées à Paris et dans sa banlieue. Entre 2016 et 2017, les événements violents liés aux bandes ont baissé de 19% à Paris et dans les villes de la petite couronne, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.