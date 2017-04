Seine-Saint-Denis : après la fermeture d'une mosquée, 300 fidèles prient sur le trottoir

Quelques jours après la fermeture de leur mosquée à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), plus de 300 fidèles musulmans ont prié ce vendredi sur le trottoir devant le bâtiment. Depuis 5 ans, un bras de fer judiciaire avait été engagé avec la municipalité locale Les Républicains (LR).

"Non à la fermeture de la mosquée, 1.500 fidèles sans lieu de culte", pouvait-on lire sur une banderole accrochée au pavillon, rapporte Le Figaro, précisant que les fidèles étaient installés sur des bâches en plastique posées à même le trottoir, devant le portail fermé du bâtiment.

"On est forcé de faire ça.

Aujourd'hui, on n'a que la route pour prier", affirme Souhil, 24 ans, qui estime que le maire de Montfermeil est en "guerre" contre les musulmans "depuis des années". "C'est pas notre intérêt de prier dans la rue, de créer du trouble à l'ordre public", ajoutait Karim Azizi, 44 ans, tandis que les forces de l'ordre veillaient à ce que les fidèles ne débordent pas sur la route. "Mais si on ne montre pas qu'on existe, si on reste chez nous, on sera oubliés", estimait cet habitant de la commune, également cité par Le Figaro.