Seine-et-Marne : une voiture fonce dans une pizzeria, une fillette tuée

Drame à Sept-Sorts. Lundi, aux alentours de 20h30, un homme au volant d'une BMW grise a foncé intentionnellement dans une pizzeria de cette ville de Seine-et-Marne, tuant une jeune fille de 13 ans et blessant grièvement cinq personnes, dont le pronostic vital n'est plus engagé. Le conducteur a été interpellé immédiatement et n’a pas opposé de résistance.

S'il s'agit d'un acte délibéré, la piste terroriste est écartée, l'homme a déclaré avoir tenté de mettre fin à ses jours sans succès dimanche 13 août. . "A ce stade de l'enquête, j'écarte le mobile terroriste", a déclaré sur place le procureur adjoint de Meaux, Eric de Valroger. En garde à vue, l'homme a confirmé qu’il avait absorbé une quantité importante de médicaments". Le conducteur est né en 1985 et habite à La Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. Selon le porte-parole du ministère de l’intérieur, l’homme est inconnu des services de renseignement ainsi que des services de police et de gendarmerie. Mais d'après des informations de franceinfo, il avait déjà fait l'objet de condamnations pour des infractions au Code de la route et conduite en état d'ivresse.

Par ailleurs, d’après des informations du Monde , il a déclaré avoir une arme de type kalachnikov dans sa voiture.

Les démineurs ont été dépêchés sur place pour fouiller le véhicule, mais ni arme ni dispositif dangereux n’y ont été retrouvés. Emmanuel Macron a réagi au drame sur Twitter. "Ce soir, je pense aux victimes et à leurs proches. Merci aux gendarmes et aux secours pour leur mobilisation".