Ségolène Royal ne sera pas candidate aux législatives de juin

Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, a annoncé ce dimanche en marge d'une visite au Salon de l'agriculture, qu'elle ne sera pas candidate aux élections législatives de juin.

"J'ai décidé de ne pas me représenter aux élections législatives, je suis élue députée depuis 1988, quatre mandats", a-t-elle expliqué."Ca fait long, 20 ans dans une circonscription pré-rurale", a-t-elle ajouté.

En mai 1988, elle avait demandé à François Mitterrand une circonscription dans laquelle elle pourrait se présenter lors des élections législatives du mois suivant. Elle avait obtenu la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, réputée ingagnable pour la gauche, qu'elle avait remporté au second tour avec 50,57% des voix. Elle avait été ensuite ministre du gouvernement Bérégovoy entre 1992 et 1933, puis ministre du gouvernement Jospin de 1997 à 2000. Entre ces deux participations au gouvernement, elle a été réélue députée en 1993, 1997 et 2002.

En 2012, elle a cédé sa circonscription des Deux-Sèvres à une proche, Delphine Batho, pour se présenter dans celle de La Rochelle. Le premier secrétaire fédéral du PS en Charente-Maritime, Olivier Falorni, dénonce alors un "parachutage de la honte" et décide de se présenter sans le soutien du Parti socialiste. Il l'emporte au second tour avec 62,97 % des voix.

De fait, depuis 2012, elle n'est plus députée.

Ségolène Royal a fait savoir qu'elle s'intéressait au poste d'administratrice du Pnud, le Programme des Nations unies pour le développement, pour remplacer la Néo-zélandaise Helen Clark.