Ségolène Royal : "Manuel Valls aurait dû attendre un peu avant de polluer une semaine importante pour la France"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des champions. Mbappé : « Mon but face à Buffon ? Ça ne sert rien » – Ouest-France

Axa va introduire à la Bourse de New York une part de ses activités

En savoir plus

Et en guise de bonne foi, elle a donc critiqué Manuel Valls, notamment sur sa gestion des projets de loi complexes. "Emmanuel Macron a été choqué par l'usage du 49.3 du gouvernement précédent, il n'a pas l'intention de brutaliser les Français", affirme-t-elle sur RTL. Quant à la polémique sur l'intégration de l'ex-chef du gouvernement dans les listes "La République en Marche", elle se montre tout aussi sévère. "Manuel Valls aurait dû attendre un peu avant de polluer une semaine importante pour la France"

Manuel Valls est-il persona non grata dans la majorité présidentielle ? Après les réponses sèches du clan Macron, quant à son intégration dans l'équipe de candidats pour les législatives, c'est Ségolène Royal qui a réglé ses comptes avec l'ancien Premier ministre. Si cette dernière ne fait pas partie d'En Marche, elle ne cache pas "sa satisfaction et sa joie" après la victoire d'Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres