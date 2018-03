Ségolène Royal n'exclut pas de se présenter à la mairie de Paris en 2020

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cependant, elle se lancera dans la course à la mairie de Paris à une seule condition : si Anne Hidalgo ne se présente pas, affirme le quotidien. Malgré certaines difficultés et reproches - nouveaux Velib' en retard, pétionnisation des voies sur berges, problèmes de propreté des rues - l'actuelle maire de Paris ne compte pas pour le moment renoncer à son poste. Pourtant, 58% des Parisiens se disent mécontents de son bilan, selon le dernier sondage paru dans Le Journal du Dimanche.

Et si l'ancienne ministre de l'Environnement se présentait à la mairie de Paris ? "Ça se regarde", confie en petit comité Ségolène Royal, selon Le Parisien. Elle aurait déjà un potentiel candidat dans le viseur, Benjamin Griveaux, actuel porte-parole du gouvernement. En effet, son nom est souvent évoqué pour se présenter sous l'étiquette La République en Marche. Un adversaire que l'actuelle ambassadrice des pôles tacle d'ores et déjà, rapporte Le Parisien. "Il n'a pas un bon body langage", affirme Ségolène Royal.

