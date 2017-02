Ségolène Royal défend le revenu universel de Benoît Hamon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Toyota et Suzuki discuteront officiellement d'un partenariat

En savoir plus

Toutefois, la ministre de l’Ecologie a jugé que cette éventuelle "piste" doit être "clarifiée". En outre selon la ministre, cette mesure "n'est pas la caricature qui en a été faire et n'est pas à rejeter". Ségolène Royal a-t-elle changé de favori pour la présidentielle? "La campagne va durer, on verra", a fait-elle savoir. "Si je peux être utile dans le débat présidentiel avec tel ou tel candidat, je le ferai volontiers."

Ségolène Royal, qui aurait voté pour Benoît Hamon lors de la primaire de la gauche , a défendu ce dimanche le revenu universel de celui-ci. "Je trouve que cette idée a été injustement caricaturée", a-t-elle fait valoir sur France 3. "D'éminents économistes ont démontré qu'il ne s'agissait pas de la remise en cause de la société du travail, que ça n'était pas un outil de découragement du travail, c'est un symbole qui souligne au contraire la nécessité de sécuriser les salariés [...]", a-t-elle estimé. "Je pense que l'idée est intéressante, que les ambiguïtés doivent être levées, que les attaques injustes qui ont été dirigées contre le revenu universel", a assuré l’ancienne candidate à l’élection présidentielle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres