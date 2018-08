Sécurité routière : le nombre de tués sur les route est en forte baisse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trump double les droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs

FUSILLADE VIDEO. Une fusillade fait au moins 4 morts à Fredericton, au Canada Une fusillade survenue vendredi matin a Fredericton, dans l’est du Canada, a fait au moins 4 morts, dont 2 policiers, et un suspect a été arrêté par la police locale...

Verdict de la Cour Constitutionnelle : IBK et Soumaila Cissé au 2e tour de l’élection présidentielle

Seul point noir, le nombre de motocyclistes (97) et de cyclistes (29) tués qui a lui, au contraire, augmenté. La sécurité routière parle même de résultats comptant parmis les pires enregistrés depuis cinq ans.

La sécurité routière a annoncé aujourd’hui qu’il y avait eu 324 tués sur les routes en juillet dernier, soit 19 de moins qu’en juillet 2017. Au total, si l’on prend également les chiffres de l’Outremer en compte, 344 personnes ont perdu la vie et 6903 ont été blessé, des chiffres qui sont également en baisse.

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine ne cessent de baisser. En mai, il avait chuté de 8,4%, de 9,3% en juin et enfin de 5,5% en juillet.

