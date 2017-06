Sécurité routière : nombre record de PV en 2016

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GB: Theresa May en quête d'un gouvernement, fragilisé en vue du Brexit

De plus en plus d'amendes, mais pas moins de morts selon la Cour des comptes

Philippines: Les forces US participent à la libération de Marawi

Jérôme Kerviel et son avocat auditionnés en garde à vue – BFMTV.COM

En savoir plus

Selon une note d'analyse de la Cour des comptes, consultée par Le Parisien, les recettes globales des amendes perçues par l'Etat ont augmenté de 11,5 % en 2016. Elles représentent la bagatelle de 1,8 milliard d'euros. Ce chiffre s'explique par le déploiement des radars "feux rouges" et des "radars chantiers", par la verbalisation électronique et par l'amélioration du taux d'encaissement des amendes, observe la Cour des comptes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres