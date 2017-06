Sécurité routière : légère hausse du nombre de morts en 2016

Selon les chiffres définitifs dévoilés ce lundi par la Sécurité routière, 3 477 personnes ont été tuées sur les routes en 2016, soit 16 de plus qu'en 2015. La Sécurité routière évoque toutefois "une quasi-stabilisation", l'année dernière ayant compté deux jours de plus que la précédente.

Par rapport à 2015, la mortalité a augmenté de 0,5%, faisant de 2016 la troisième année consécutive de hausse après douze ans de baisse, une première depuis 1972.

Les chiffres définitifs sont donc revus à la hausse par rapport au bilan provisoire 2016 annoncé fin janvier, qui faisait état de 3.469 personnes tuées sur les routes.

Aussi en augmentation: le nombre de blessés (72.645, + 2,6%), les accidents corporels (57.522, +1,6%) et les personnes hospitalisées (27.187, +2,2%).

"Plus on roule, plus on a de risques d'avoir un accident, or en 2016, on a eu une très forte augmentation du nombre de kilomètres parcourus (calculés à partir de la consommation de carburants)", a commenté Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière. "On ne peut pas être satisfait de ce bilan, mais il est plutôt encourageant", a-t-il ajouté.