Sécurité : les grands axes du discours d'Emmanuel Macron

Ce 18 octobre, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur la politique de sécurité face aux représentants des forces de l'ordre. "Chaque policier, chaque gendarme et chaque membre de l'opération Sentinelle est un visage de la République", a lancé le chef de l'Etat, ajoutant qu'à travers lui, "c'est la nation tout entière" qui est reconnaissante aux forces de l'ordre. "Je vous demande d'être forts et justes".

Un nouveau plan national contre la radicalisation

"Ce qui fait votre quotidien depuis de nombreuses années a beaucoup changé.

Il y a la menace terroriste. (...) Nous devons adapter notre réaction", a ensuite déclaré Emmanuel Macron, précisant que "treize attentats ont été déjoués depuis le début de l'année" et ont permis de sauver "des dizaines, voire des centaines de vies". Il a également rappelé que "la lutte contre le terrorisme demande une communication horizontale en instantané", et que les informations doivent être partagées.

"Vous devez partager vos informations". "L'efficacité marginale de l'état d'urgence n'est plus au rendez-vous. Il ne répond pas de manière adaptée à une menace qui est celle du terrorisme islamiste. Il est indispensable de pouvoir en sortir." Ainsi, Emmanuel Macron a indiqué vouloir améliorer le recueil et l'exploitation du renseignement. "Sept décrets ont été publiés en août" en ce sens, a-t-il rappelé. Le chef de l'Etat a aussi annoncé un nouveau plan national contre la radicalisation pour le mois de décembre, en dressant une "liste des territoires" qui feront l'objet d'une surveillance spécifique. "Des plans d’action seront établis par les préfets dans leur département» impliquant «de nombreux autres services de l’Etat pour prévenir les menaces et mettre en place des organisations pour identifier les comportements les plus à risques", a-t-il précisé, ajoutant que ces actions seront menées en "travail étroit avec les magistrats". En outre, le président est revenu sur la sortie de l'Etat d'urgence qui aura lieu le 1er novembre et l'entrée en vigueur de la loi de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. "La loi a été votée largement, je ne la déférerai pas devant le conseil constitutionnel", a lancé Emmanuel Macron. En outre, il a demandé aux forces de l'ordre une implication sans failles de sa mise en œuvre.

"Au-delà de ces réponses de court terme qui consistent à traiter le cas de celles et ceux qui sont déjà identifiés dans les fichiers de renseignement et de police, nous avons à faire face aujourd’hui à un phénomène, où de plus en plus de nos concitoyens sont tentés par des thèses radicales et la violence extrême", a-t-il dit. "Nous devons nous attaquer à la racine du problème», a-t-il poursuivi, "travailler en profondeur en particulier dans les quartiers les plus vulnérables pour lutter contre la ghettoïsation de certains quartiers".