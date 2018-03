Sécurité : 41.000 policiers et 29.000 gendarmes mobilisés pour Pâques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Accident de manège près de Lyon : un mort et un blessé grave

En savoir plus

En outre, "les forces de l'ordre ont mobilisé leurs moyens en matière d'intervention, de renseignement territorial et d'investigation", précise le communiqué.

Des "dispositifs visibles et dissuasifs" seront mis en place, en particulier à proximité des lieux de culte, afin de "permettre le déroulement de ces célébrations dans des conditions de sécurité optimales".

Un total de 41.000 policiers et 29.000 gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour les fêtes de Pâques, précise le communiqué.

Une semaine après les attentats de Carcassonne et de Trèbes, dans l'Aude, la sécurité est renforcée en ce weekend pascal.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres