Le Secrétaire général adjoint du parti LR quitte son poste

Cet abandon été prévisible puisque jeudi, au lendemain de l'annonce par François Fillon de sa convocation chez les juges le 15 mars sur une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs et de sa volonté d'aller jusqu'au bout, Gérald Darmanin avait tweeté : "Jusqu'à présent, ce sont les socialistes qui faisaient monter le Front national, maintenant c'est nous. J'ai honte de ma droite."

Quelques heures après son passage au JT de France 2 consécutive au rassemblement du Trocadéro, à Paris, François Fillon a dû faire face à un nouveau départ. Celui du Secrétaire général adjoint du parti LR. Le premier vice-président de la région Hauts-de-France Gérald Darmanin a annoncé sa démission sur son compte Twitter. "Ce n'est pas comme cela que j'imagine l'engagement politique national. Je quitte mon poste de Secrétaire gal adjoint de @lesRepublicains", a tweeté le maire de Tourcoing, avant de lancer, dans un second tweet, que "le respect de la parole donnée est la seule façon de lutter contre le FN.

