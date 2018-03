Le secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi hospitalisé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Peu d’engouement des Sierra-Léonais pour le second tour de la présidentielle

2018-03-31T09:16:45.354Z Huit balles dans le dos et sur le flanc l'autopsie de Stephon Clark contredit la version des policiers

Accident d'autocar en Allemagne: La Belgique envoie un consul honoraire et un diplomate sur les lieux de l'accident

La station chinoise chute plus lentement que prévu (agence ESA)

"Honnêtement, il s’agit de quelque chose de très banal et anodin. Pour M. tout le monde, ça relève presque du quotidien", indique son entourage.

Le Figaro a obtenu plus d'informations et indique que l'élu de 34 ans, député de Paris, devra subir une légère intervention chirurgicale mardi matin. Si tout se passe bien, il sortira mercredi matin, indique le journal.

Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État chargé du Numérique, a été hospitalisé dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 mars, selon Le Point. Ses proches se veulent néanmoins rassurants et son "état n'inspire pas d'inquiétude immédiate", écrit le magazine.

