La secrétaire d'État Marlène Schiappa ​met en scène sa traversée du quartier La Chapelle-Pajol... et suscite la polémique

Par ailleurs, la méthode a été peu appréciée par différents responsables. Pierre Liscia, un élu LR du XVIIIe arrondissement, s'est fendu d'un communiqué publié sur Twitter dans lequel il dénonce l'"attitude consternante de mépris et de ridicule" de la secrétaire d'Etat. "Après trois semaines d'un silence assourdissant de sa part, Marlène Schiappa est finalement venue dans le quartier sans chercher à y rencontrer ni les riverains ni les associations. Mardi, un communqiué de la Secrétaire d’Etat a évoqué cette balade nocturne et affirmé que "d’autres déplacements de cet ordre sont prévus sur tout le territoire".

La secrétaire d'Etat a donc souhaité faire passer le message, en robe et cheveux au vent, que les femmes pouvaient circuler dans ce quartier. Pourtant, ce message a été supprimé juste après sa publication. Interrogé par le Lab, l'entourage de Marlène Schiappa explique cette suppression par un "bug communicationnel". "La secrétaire d'État reçoit mardi deux associations sur ce sujet du harcèlement de rue : Stop harcèlement de rue et Paye ta shnek. Il valait mieux faire les choses dans l'ordre".

"Les lois de la République protègent les femmes, elles s'appliquent à toute heure et en tout lieu. Lundi, la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa a publié ce message sur Twitter pour accompagner une série de photographies la mettant en scène dans les rues de La Chapelle-Pajol. Ce quartier du XVIIIe arrondissement de Paris est au cœur des regards depuis qu’un article du Parisien, où étaient relayés de nombreux témoignages, avait fait état d’un périmètre devenu "une zone de non-droit pour les femmes", devenant un symbole du harcèlement de rue.

