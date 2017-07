La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa aurait écrit des livres érotiques sous pseudo

On savait déjà que Marlène Schiappa était l'auteur du guide érotico-humoristique "Osez l'amour des rondes". Il semblerait, selon une enquête de l'Express, qu'elle ait été bien plus bien prolixe dans ce registre coquin, sous le pseudo de Marie Minelli.

Cette dernière est l'auteur de "Osez les sexfriends", "Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours", "Les filles bien n'avalent pas", ou encore "Sexe, mensonges et banlieues chaudes", dont le résumé fait rêver : "une jeune héritière de Neuilly-sur-Seine tente d'échapper à sa triste condition en s'encanaillant en Seine-Saint-Denis".

L'Express relève que sur la page Amazon du premier livre de Marie Minelli, Osez réussir votre divorce (La Musardine), c'est la biographie de Marlène Schiappa qui est mise en avant.

De plus, le roman est sorti un an après le tollé suscité par le livre Osez l'amour des rondes, écrit par Marlène Schiappa. Et quelques mois avant la sortie Osez réussir votre divorce, elle déclarait en interview : "je viens de terminer deux livres à paraître, dont un livre sur le divorce à La Musardine" Elle ajoutait écrire"des nouvelles et de la fiction sous pseudonyme".

Plus compromettant : Osez réussir votre divorce et Osez les sexfriends comporteraient plusieurs passages copiés-collés d'articles parus sur Yahoo! et signés Marlène Schiappa. Et la secrétaire d'Etat, qui à l'époque était blogueuse, a plusieurs fois mentionné ces romans dans ses conseils de lecture - sans s'offusquer de ces plagiats...

Contacté par L'Express, le cabinet de la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes nie formellement que Marlène Schiappa se dissimule derrière Marie Minelli. "Elle a déjà écrit 15 livres, c'est déjà pas mal", évacue son conseiller en communication sur le ton de l'humour. Devant l’insistance du magazine, le cabinet a transmis le numéro de téléphone de la "vraie" Marie Minelli, mais l'Express n'a pas pu la rencontrer. Elle affirme être "proche" de Marlène Schiappa, mais que cette dernière n'a pas écrit ces romans.