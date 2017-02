La secrétaire d'État au Numérique, Axelle Lemaire, quitte le gouvernement

La secrétaire d'État au Numérique et à l'Innovation, Axelle Lemaire, a annoncé ce lundi dans les colonnes de Libération sa démission du gouvernement afin de se consacrer pleinement à la campagne présidentielle de Benoît Hamon et à sa propre candidature aux élections législatives du mois de juin.

"En toute transparence et en toute clarté : je quitte le gouvernement. (...) Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur", estime Axelle Lemaire, 42 ans, nommée dimanche responsable de la mission "innovations 2025" dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon. "Pour moi, Benoît Hamon, parce qu'il a de l'humilité dans son approche, une ambition dans son projet et une authenticité, est le candidat capable de proposer ce projet alternatif de construction de l'avenir", poursuit-elle.

Arrivée au gouvernement en avril 2014, Axelle Lemaire se souvient tout particulièrement du "plan 'France très haut débit', la French Tech, la grande école du numérique, la stratégie France intelligence artificielle, la loi pour une République numérique".

"Nous consacrons 2,2% de notre budget national à la recherche et développement. On est loin des pays les plus innovants du monde, dont les pays d'Europe du Nord, qui ont à la fois un niveau élevé de dépenses publiques et d'innovation", regrette-t-elle toutefois.

