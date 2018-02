SDF : des propos d'un élu LREM créent la polémique

Alors que la région Ile-de-France vient de déclencher le plan Grande Froid, Sylvain Maillard, député LREM, a estimé ce lundi 5 février que "l’immense majorité" des SDF dort dans la rue "par choix". Interrogé sur la politique de mise à l’abri des personnes sans domicile fixe a lancé au micro de RFI : "Même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l’abri. Certains SDF souhaitent rester seuls dans la rue, c’est leur choix. Rien ne les oblige à être mis à l’abri".

"50 SDF" dorment dans les rues d'Ile-de-France ?

En outre, l'élu de Paris est revenu sur le chiffre de "50 SDF" qui dormiraient dans la rue en Ile-de-France, faute d’hébergements suffisants, évoqué la semaine dernière par Julien Denormandie, le secrétaire d’État à la Cohésion des territoires.

"Le chiffre est exact, c’est cinquante dossiers sur lesquels nous n’arrivons pas à donner de solutions positives, favorables à une mise à l’abri", a déclaré Sylvain Maillard.

Pourtant, selon le Samu social de Paris, cité par l’AFP, entre 2 500 et 3 000 personnes dorment dans les rues de Paris. La nuit du 24 au 25 janvier, des associations ont dénombré 450 SDF rien que dans le Xe arrondissement. Il faut rappeler qu'en juillet, Emmanuel Macron a déclaré ne plus vouloir, "d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues"…

Des propos polémiques

Les propos de Sylvain Maillard ont créé la polémique et ont fait réagir la classe politique sur les réseaux sociaux. "Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue... il y en a encore, c'est donc la faute des SDF... La marque de fabrique des députés LREM est l'arrogance, la prétention et l'inhumanité", a tweeté Lydia Guirous, porte-parole de LR.

"Rappelons que, comme Macron, Sylvain Maillard ne vit pas sur Terre mais sur Jupiter !", a écrit de son côté le député LFI Adrien Quatennens. "Franchement, Sylvain Maillard, vous n'avez pas honte de dire des choses pareilles ?", a également lancé Ian Brossat, adjoint PCF au logement de la maire de Paris Anne Hidalgo, dénonçant "le monde merveilleux de la Macronie".