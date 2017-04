Des scientifiques japonais annoncent vouloir forer jusqu'au manteau terrestre

Si les humains ont réussi à aller sur la Lune, ont exploré les quatre coins de la Terre et envisagent d'aller sur Mars, il reste pourtant un endroit que personne n'a jamais vu : le manteau terrestre.

Un groupe de scientifiques japonais souhaite être les premiers à forer suffisamment profond pour attendre le manteau terrestre, c'est-à-dire la e couche intermédiaire entre le noyau de notre planète et la croûte terrestre dans le cas de notre planète.

Les chercheurs de l'Agence japonaise pour la science et la technologie maritime et terrestre (Jamstec) espère ainsi mieux comprendre comment notre planète s'est formée et découvrir de quoi est composé le manteau terrestre, selon les médias japonais.

Le manteau terrestre représente un peu plus de 80 % du volume de la Terre et environ 65 % de sa masse.

Le gouvernement japonais, qui figure ces recherches, espère aussi qu'elles permettront de mieux comprendre et prévenir les séismes.

Trois sites de forage possibles sont pour l'instant étudiés. Le premier est au large d'Hawaï, le second est au large du Costa Rica et le dernier au large du Mexique. L'intérêt de forer au fond de l'océan est évident : cela évite d'avoir à traverser la croûte continentale.

Pour atteindre le manteau, Jamstec veut utiliser le plus performant navire de forage existant, le Chikyu. Sa tige de forage traversera d'abord 4 kilomètres d'eau avant d'atteindre le fond de l'océan et commencer à creuser. Les scientifiques envisagent de creuser pendant 6 kilomètres pour atteindre le manteau.

Actuellement, le trou le plus profond de la Terre est en Sibérie. Des scientifiques soviétiques, dans les années 1970, avaient décidé de sonder la Terre pour arriver jusqu’au manteau, à 15 kilomètres de profondeur. Ils avaient dû s'arrêter à 12,26 kilomètres à cause de contraintes techniques, sans atteindre le manteau. En évitant la croûte continentale, les scientifiques japonais veulent donc être les premiers à réaliser cet exploit.

Le début du forage est prévu pour 2030 au plus tard.