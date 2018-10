Sciences Po veut lever 100 millions d'euros pour construire un nouveau campus

La campagne a été officiellement lancée par Alexandre Bompard, PDG de Carrefour et ancien élève de Sciences Po. Cette campagne, la plus importante jamais faite par l'école doit permettre à l'école de se "réinventer dans les prochaines années". Elle doit permettre entre autre de bâtir le campus de l'Artillerie, dans les bâtiments de l'ancien Hotêl de l'Artillerie, 14.000 mètres carrés en plein 7e arrondissement cédés pour 93 millions d'euros par l'Etat. Situé à quelques centaines de mètres du bâtiment historique de la rue Saint-Guillaume, le bâtiment devrait permettre de donner un peu de place à une école de plus en plus à l'étroit.

Autres projets : des établissements à l'internationale, notamment en Afrique, et des partenariat avec des établissements scientifiques.

Sciences Po affirme avoir déja "sécurisé 47 millions d'euros". Elle en appelle aux mécènes, mais comptera bien entendu sur les dotations publiques, qui consistent en 37% du budget annuel de 2018.