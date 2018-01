Schiappa : "Gérald Darmanin est présumé innocent à ce stade"

Engagée contre le harcèlement et les agressions sexuelles, Marlène Schiappa a botté en touche, ce matin sur France Inter, concernant l'enquête sur Gérald Darmanin. "Il est présumé innocent à ce stade, mais la femme qui est accusée de dénonciation calomnieuse est présumée innocente aussi", explique-t-elle. "Si Gérald Darmanin était mis en examen pour viol, bien évidemment, il devrait quitter le gouvernement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la règle édictée par le président et par le Premier ministre."

Marlène Schiappa est aussi revenue sur le délit "d'outrage sexiste" qui punira harcèlement de rue.

Concernant la sentence, ce sera une amende dont le montant pourrait être particulièrement élevé. "On est en train de regarder ça précisément" avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, explique-t-elle. "Lorsqu'on verbalise, il y a des classes. Là, en l'occurrence, le groupe de travail de cinq députés recommande de s'orienter vers une amende de classe 4 (…) Ça veut dire que, ou vous la payez immédiatement, et c'est 90 euros quand elle est minorée ou jusqu'à 150, ou on vous l'envoie chez vous, et là ça peut monter jusqu'à 750 euros".