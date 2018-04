Scandale Cambridge Analytica : Mark Zuckerberg va s'excuser solennellement devant le Congrès

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

22h17 Deux survivants de l'Holocauste et un ancien résistant anti-nazi polonais poursuivent en justice un éditeur ayant publié des livres à la gloire ...

Dans l'affaire Skripal, tout désigne la Russie, insiste Theresa May

23h25 Attaque chimique présumée en Syrie: la France met en cause la Russie

Macron veut "réparer" le lien entre l'Eglise et l'Etat,...

Macron veut "réparer" le lien qui "s'est abîmé" entre l'Église et l'État

Mexico va revoir sa coopération avec Washington à cause des tensions bilatérales (ministre)

La Syrie ne peut mener une attaque chimique sans la Russie et l'Iran (Maison Blanche)

Feu vert US à la fusion Monsanto-Bayer, selon le Wall Street Journal 09/04/2018 - 18h29

Preuve de sa bonne foi, Facebook a annoncé dimanche avoir suspendu un contrat qui le liait avec une autre société d'analyse de données, Cubeyou, après la chaîne CNBC a révélé qu'elle avait collecté des données personnelles à l'aide des mêmes prétendus tests psychologiques desquels se servait Cambridge Analytica pour en savoir plus sur les internautes. Facebook a également accepté de collaborer avec des chercheurs indépendants sur une étude destinée à évaluer son influence sur dans les élections et la démocratie. Reste à voir si tous ces efforts suffiront à refaire partir le réseau social en bourse.

Mark Zuckerberg a donc prévu d'endosser la responsabilité personnelle des "erreurs" commises par le réseau social en s'excusant très officiellement devant le Congrès américain, mercredi 11 avril, indique L'Expansion (L'Express). "Nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon malintentionnée [...] Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé", a-t-il prévu de dire, selon le texte de son intervention transmis lundi par la commission du Commerce de la Chambre des représentants qui doit l'entendre mercredi.

La récente perte de valeur de Facebook en bourse semble avoir fait réagir Mark Zuckerberg, le jeune PDG à la tête du géant Facebook. Alors qu'a été révélé que les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs avaient été utilisées par l'entreprise d'analyse de données Cambridge Analytica, qui avait par la suite œuvré pour la campagne présidentielle de Donald Trump, l'ex-étudiant de Harvard se répand en excuses et multiplie les promesses concernant les mesures de sécurité qu'il compte mettre en place.

