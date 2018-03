Sarkozy mis en examen : Thierry Herzog va faire appel du contrôle judiciaire

Il est bien déterminé à prouver l’innocence de son client. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, était l’invité matinal de RTL ce vendredi. L’ancien chef de l’Etat - mis en examen pour "corruption active", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyen" - aurait répondu à plus de 200 questions au cours de sa garde à vue selon son avocat. "C'est une affaire dans laquelle il y a eu des informations qui ont été volontairement distillées depuis plusieurs années", a-t-il soutenu. "Il est temps maintenant qu'il soit fait place à la vérité judiciaire plutôt que la vérité médiatique".

Il a par ailleurs annoncé qu’il allait faire appel du contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy. Et de se montrer confiant : "Nicolas Sarkozy a déjà été mis en examen et il a bénéficié d'un non-lieu. Et il en sera de même dans cette affaire". Nicolas Sarkozy a interdiction d'entrer en contact avec certaines personnalités concernées par le dossier, dont certains de ses proches comme Brice Hortefeux et Claude Guéant. L'intermédiaire Ziad Takkiedine est également concerné.

Jeudi soir, sur TF1, l’ex-président de la République a balayé les accusations. "Il n'y a pas une preuve matérielle. Il n'a que la haine, la boue, la médiocrité, la calomnie", ajoutant qu’il ferait triompher son "honneur".



