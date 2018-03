Sarkozy mis en examen : les réactions de la classe politique

Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir compter sur le soutien de sa famille politique ? Certains membres des Républicains ont réagi à la mise en examen mercredi soir de l’ancien président de la République pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens. "Amitié et fidèle soutien à Nicolas Sarkozy dans cette épreuve" a notamment tweeté Eric Woerth, alors que Thierry Mariani et Nadine Morano ont également réagi.

Ceux qui réclament la présomption d’innocence pour les membres du Gvt ou pour les Élus de la majorité, devraient aussi la respecter pour un ancien Pdt qui doit avoir au moins les mêmes droits qu’un simple citoyen . Soutien et amitiés à Nicolas #Sarkozy — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 21 mars 2018

Invité de Cnews, Xavier Bertrand, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a indiqué que "depuis quelques jours, on n'entend qu'une version, celle de Monsieur Takieddine et celle des hauts dignitaires du régime libyen.

Le nouveau statut de Nicolas Sarkozy va lui permettre aussi de donner sa version parce que quand même, Monsieur Takieddine comme prince de la vérité qu'on entend partout, matin midi, et soir, c'est une version qui ne me suffit pas".

Sur LCI, Luc Ferry, ancien ministre de l'Education nationale, a estimé de son côté que "mettre en garde à vue Nicolas Sarkozy, c'est humilier la France entière".