Santé : la jeunesse française dans un état préoccupant

La jeunesse française est-elle en danger ? La Croix rouge vient de publier son dernier rapport, intitulé Pacte pour la santé globale des jeunes en 2017. Un texte alarmant sur bien des aspects. A commencer par la pauvreté : "Ce sont principalement des jeunes et des enfants vivant dans des ménages n’ayant pas eu accès à une insertion professionnelle stable qui sont en situation de pauvreté, tandis que celle des retraités régresse" souligne le rapport.

Mais c'est surtout sur la santé que la situation est la plus inquiétante. "Les jeunes renoncent plus aux soins que les autres catégories de population, principalement pour des raisons financières" avertit le rapport. "D’autre part, les jeunes ont une perception assez négative de leur état de santé : 27,2 % des jeunes de plus de 25 ans jugent leur état de santé comme « moyen » et 9,2 % considèrent que leur santé est mauvaise ou très mauvaise." La mauvaise nutrition est aussi pointée du doigt. "Seuls 6,4 % des 12-30 ans déclarent avoir mangé des fruits et légumes la veille de l’interview au moins cinq fois comme il est recommandé de le faire" explique la Croix rouge.

Reste que la jeunesse est confiante sur son avenir : "82 % se disent heureux et 83 % sont volontaires pour dessiner ensemble un avenir plus égalitaire" souligne l'étude.