Santé : Les aliments ultra-transformés pourraient favoriser le cancer

Régulièrement pointés du doigt, les aliments ultra-transformés (AUT) sont de nouveau accusés. Cette fois, c'est une vaste étude française, réalisée sur 104 980 participants et publiée dans le British Medical Journal (BMJ) qui tire la sonnette d'alarme. Selon les chercheurs, augmenter de 10% sa part de AUT est associé à une hausse de 12% du risque de cancer.

Problème : ces AUT sont de plus en plus présents dans nos placards.

Il s'agit par exemple des barres chocolatées, des boissons sucrées, des plats surgelés ou encore des soupes déshydratées. Leur spécificité est l'ajout de produits supplémentaires, notamment des colorants, des conservateurs et autres additifs. De la même façon, ils sont plus riches en lipides, en sucres et en sel. Ils peuvent donc aussi provoquer des troubles cardiaques ou de l'obésité.

Pour autant, il faudra encore approfondir l'étude pour s'assurer du lien de causalité. "La catégorisation utilisée ici est assez générale. Il faut aller plus loin et faire plus de recherches pour confirmer ces résultats dans d’autres populations, affiner la notion de “transformation” des aliments, et également comprendre les mécanismes en jeu" souligne au Monde Mathilde Touvier qui a coordonné cette étude.