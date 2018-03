Sanctions contre les chômeurs : "Ce n'est pas un contrôle bureaucratique mais humain" affirme Muriel Pénicaud

Un contrôle oui, mais "humain" et avec "intelligence". Invitée de la matinale d'Europe 1, Muriel Pénicaud est revenue sur les annonces faites ce lundi pour réformer l'assurance-chômage. Elle a déclaré que seule "une minorité" de chômeurs "ne cherchait pas" d'emplois, mais la ministre du Travail a aussi jugé que l'assurance-chômage "est un système mutualisé. Il est donc normal qu'il y ait du contrôle".

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, on a un système de sanctions, pour ceux qui ne cherchent pas d'emploi, qui est assez baroque. On est plus sanctionnés si on ne se rend pas à un rendez-vous que si on ne cherche pas pendant plusieurs mois".

A propos de la notion d'"offre raisonnable d'emploi", la ministre a estimé que la règle aujourd'hui en vigueur "n'est quasiment pas applicable, et donc pas appliquée".

Afin d'être plus efficace, Muriel Pénicaud souhaite donc la mise en place d'un conseil plus personnalisé. "Ce n'est pas du contrôle bureaucratique. C'est l'exigence, mais c'est humain. On tient compte de la situation de la personne, des bassins d'emplois… L'intelligence n'est pas interdite".