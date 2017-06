San Francisco : une fusillade fait plusieurs morts et des blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tennis: Benneteau domine Mahut et passe en quarts à 's-Hertogenbosch

SFR cède des magazines avant de tenter de relancer Libé et L'Express

Les autorités de San Francisco ont confirmé la fusillade, sans donner de précision pour l'instant, et recommandent aux habitants d'éviter le quartier où les tirs ont eu lieu, et de rester à l'abri.

Selon les médias locaux, les tirs ont eu lieu dans un hangar de la société UPS, et le tireur serait un employé. D'après le porte-parole de l'entreprise, l'individu aurait ensuite retourné l'arme contre lui-même. Son état actuel est inconnu.

"Il pourrait y avoir plusieurs morts", a déclaré une porte-parole de la société postale américaine. Les forces de l'ordre ont à présent "le contrôle du bâtiment" où travaillent 850 personnes, et enquêtent sur les faits, a ajouté Natalie Godwin, précisant ne pouvoir fournir aucune information sur les personnes impliquées.

