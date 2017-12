San Francisco : un ancien Marine qui préparait un attentat pour Noël a été arrêté

L’homme avait prévu de frapper une cible symbolique de Sans Francisco. Un ancien marine du nom d’Everitt Aaron Jameson préparait une attaque contre le "Pier 39", célèbre jetée de San Francisco et haut-lieu touristique de la ville. Ce chauffeur de camion de 26 ans, converti à l'islam et sympathisant du groupe Etat Islamique, a été inculpé pour tentative de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère. L'homme, qui avait aimé des publications de l’Etat islamique sur Facebook, risque 20 ans de prison.

Le suspect a expliqué à des agents du FBI sous couverture qu'il voulait utiliser des explosifs pour s'attaquer à la foule sur la jetée entre les 18 et 25 décembre, parce que "Noël est le jour parfait pour commettre un attentat". Le Pier 39 avait été choisi car "il savait que c'était un endroit où la foule était nombreuse". Everitt Aaron Jameson avait suivi un entrainement avec le corps des Marines en 2009. Il y avait reçu un diplôme de "tireur d'élite", selon le FBI, avant d'être congédié quand les Marines se sont aperçus qu'il n'avait pas signalé ses problèmes d'asthme. Sa maison de Modesto a été fouillée: deux fusils de type Kalachnikov, un revolver 9mm, son testament et ses dernières volontés ont notamment été découverts.

