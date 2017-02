Samsung : Lee Jae-Yong inculpé pour corruption

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le patron et héritier du conglomérat sud-coréen, âgé de 48 ans, a été arrêté le 17 février pour son implication dans une vaste affaire de trafic d'influence qui a entraîné la suspension de la présidente Park Geun-hye. Le bureau du procureur spécial sud-coréen a également annoncé mardi qu'il allait mettre en examen quatre autres responsables, pour corruption, détournement de fonds et d'autres infractions. Trois d'entre eux ont démissionné après leur inculpation.

L'héritier de l'empire Samsung Lee Jae-Yong a été officiellement inculpé ce mardi pour corruption dans le cadre d'un vaste scandale à rebondissements qui secoue la Corée du Sud, ont annoncé les enquêteurs. "Les enquêteurs spéciaux ont inculpé le vice-président de Samsung Electronics Lee Jae-Yong pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger (...) et parjure", a déclaré Lee Kyu-Chul, porte-parole de l'équipe planchant sur cette affaire qui a valu à la présidente Park Geun-Hye d'être destituée.

