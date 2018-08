Salvini prévient : "le prochain bateau peut faire demi-tour"

Ils étaient bloqués dans le port italien de Catane depuis cinq jours. Cinq jours pendant lesquels les négociations ont été rudes pour savoir ce qu'on allait faire de ces 150 migrants recueillis par le Diciotti. Matteo Salvini a annoncé avoir trouvé un accord avec l'Irlande et l'Albanie pour prendre une vingtaine de migrants chacuns, les autres restant en Italie mais à la charge de l'Eglise italienne, les évêques italiens ayant ouvert "leurs portes, leur coeur et leur portefeuille" selon l'expression de Salvini.

Le Diciotti est un navire de garde côte italien qui avait recueilli en mer 150 personnes il y a une dizaine de jours. Une action en justice a été montée par un juge de Palerme contre le ministre de l'Intérieur Salvini et son chef de cabinet. Un coup à blanc, l'action judiciaire ne devant très certainement pas aboutir. Le ministre s'est insurgé contre cette action, et a tenu à prendre sur lui toute la responsabilité de cette politique. Et il a prévenu les prochains migrants, affirmant qu'ils pouvaient déjà "faire demi-tour".

S'il reçoit aussi un réel soutien de la part de ses électeurs, l'inaction de Salvini est aussi critiquée en Italie, notamment par l'Eglise italienne. L'évêque d'Agrigente, le cardinal Montenegro a même déclaré : "Parfois, il m’arrive de penser que s’il s’était agi d’animaux, on les aurait mieux traités".