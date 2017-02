Salon de l'agriculture : François Hollande annonce une prolongation du plan d'aide aux exploitations

Le Salon de l'agriculture a été inauguré ce samedi matin par François Hollande, qui a visité pour la dernière fois ce salon en la qualité de président de la République. "Aujourd'hui s'ouvre un Salon qui n'est pas comme les autres, marqué par une profonde tristesse et par la gravité des crises que nous traversons", a dit le président en référence à la mort du président de la FNSEA, Xavier Beulin, décédé récemment, et aux difficultés que connait le secteur. Xavier Beulin "avait alerté sur l'importance des crises climatique, sanitaire et économique que traverse l'agriculture.