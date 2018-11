Les salariés de l'usine Ascoval ont repris le travail ce lundi

Les salariés de l'aciérie Ascoval ont repris le chemin du travail ce lundi 5 novembre. Le site est situé à Saint-Saulve dans le Nord.

L'aciérie avait été placée en redressement judiciaire. Les salairiés ont récemment bloqué le site pendant plus d'une semaine.

Nicolas Lethellier, le délégué CGT, s'est exprimé sur la situation actuelle :

"Vendredi, les machines avaient été remises en route et ce matin à 06h00, les salariés ont repris le travail".

Mercredi dernier, les salariés ont voté en assemblée générale la reprise du travail. Cette décision a été actée après une importante réunion à Bercy. Le projet de reprise de l'usine par le groupe Altifort a été jugé "solide" et "crédible" par Bercy et selon un cabinet d'experts indépendants.

Le gouvernement souhaite régler cet important dossier d'ici au mois de décembre.

Dans le cadre d'un entretien accordé à la presse régionale auprès de nos confrères du Courrier picard, de La Voix du Nord et de L'Union, le président de la République a assuré croire en "un avenir" pour l'aciérie.

"Je suis le premier à dire lorsqu'un site industriel n'a pas d'avenir.

Je l'ai fait en un autre temps pour Whirlpool à Amiens. Et on a trouvé une solution de reprise et une autre option de développement. Là, je pense qu'il peut y avoir un avenir pour le site d'Ascoval".