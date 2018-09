Des salariés d'Amazon auraient revendu des données confidentielles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Des correspondants et pigistes de RFI en gr�ve pour leur protection sociale

Dès 2025 - Les machines bientôt plus actives que les humains

Liverpool-PSG: Klopp contre Tuchel, la furie et la tactique

MH17: la Russie accuse encore Kiev et dénonce des vidéo «truquées»

Procès Pastor: le fils de la victime et partie civile, Gildo, est arrivé à la cour d’appel d’Aix en Provence

Amazon entend riposter et se montrera intraitable face à ces pratiques dans le cadre de cette enquête interne.

Les employés doivent normalement respecter des règles commerciales et déontologiques assez strictes.

Des intermédiaires travailleraient à Shenzen pour le compte d'employés du groupe. En échange d'une certaine somme (entre 80 et 2.000 dollars), des informations sur les adresses électroniques des clients qui laissent des commentaires sur les produits ou des informations sur les volumes de ventes seraient notamment échangées.

D'après la rédaction américaine, des salariés d'Amazon vendent des données internes et des informations confidentielles à des marchands qui commercialistent leurs produits sur la plateforme du géant américain. Cette pratique permettrait ainsi de les aider à accroître leurs ventes.

La protection des données personnelles des utilisateurs est un sujet sensible pour les grandes entreprises du numérique comme Facebook ou bien encore Google.

