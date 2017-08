Les salaires astronomiques des hauts responsables du PS

Depuis le désastre à la présidentielle et surtout aux législatives, le Parti socialiste connaît un moment difficile. La menace des caisses vides plane sur le parti et des rumeurs sur la vente du siège historique du PS, rue de Solférino, continuent à circuler. Pourtant, selon Capital qui révèle les informations de Mediapart et Marianne, certains membres de la direction du PS perçoivent des salaires très confortables.

L'ardoise laissée par Camabadélis

Par exemple, Maxime Mourier des Gayets serait payé jusqu'à 10.100 euros brut en tant que directeur de cabinet de Jean-Christophe Cambadélis. Il quittera son poste à la fin du mois d'août. De son côté, Karine Gautreau, directrice de la communication du PS, empocherait 7.600 euros brut. "Je suis moins payée que Florence Bonetti, mon prédécesseur, alors qu’elle n’avait que la com' et moi j’ai la com' et la presse. À l'époque tout le monde se gavait, j'aurais pu demander ma part", a-t-elle affirmé à Mediapart.

En outre, Marianne a dévoilé la grosse ardoise de 700.000 euros qu'aurait laissée Jean-Christophe Cambadélis lors de son départ de la rue de Solférino. Cet argent aurait servi à organiser de la convention de la Belle Alliance populaire en 2016.