Salah Abdeslam sort brièvement de son silence devant un juge français

Muré depuis plusieurs mois dans le silence, Salah Abdeslam a finalement lâché quelques mots ce vendredi, alors qu'il était interrogé par un juge d'instruction français au sujet de l'un de ses amis, Ali Oulkadi, révèle France Inter. Une première pour celui qui s'était jusqu'alors toujours refusé à parler en présence du juge Christophe Teissier depuis son transfert en France en avril 2016.

Le détenu le plus surveillé de France avait accepté d'être confronté à Ali Oulkadi, mis en examen pour lui avoir servi de chauffeur au lendemain des attentats, de Paris à Bruxelles. Après avoir tout d'abord invoqué son droit au silence, Salah Abdeslam s'est finalement exprimé quelques instants, en présence de son ami. Il a ainsi expliqué n'avoir jamais sollicité l'aide d'Oulkadi et ne lui avoir jamais téléphoné. Et d'ajouter que le 14 novembre, sa photo n'étant pas encore diffusée partout, Oulkadi ne "pouvait pas savoir" qu'il était devenu "l'ennemi numéro 1".

Selon les enquêteurs, Ali Oulkadi aurait été contacté par Hamza Attou, lui-même joint, avec Mohammed Amri, par Salah Abdeslam le soir de l'attentat, afin qu'ils viennent le chercher à Paris. C'est une fois arrivé à Bruxelles, en Belgique, qu'Ali Oulkadi a conduit le fugitif jusqu'à l'appartement rue Berger, où avaient notamment été fabriquées les ceintures d'explosifs. Salah Abdeslam a en outre confirmé les déclarations de son ami, qui affirme n'être jamais rentré dans cet appartement, malgré une trace de son ADN retrouvée sur une fourchette.

Interrogé sur l'éventuel rôle joué par Ali Oulkadi dans les attentats, Salah Abdeslam s'est finalement retranché dans son silence.