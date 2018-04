Sajid Javid remplace Amber Rudd au poste de ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Theresa May est donc confrontée à une nouvelle difficulté avec la démission de sa ministre de l'Intérieur. Sajid Javid va tenter d'éteindre l'incendie suite au scandale Windrush et essayer de rassurer l'opinion publique suite à la recrudescence de la violence en Grande-Bretagne ces derniers mois.

Le ministre britannique des Communautés, Sajid Javid, a été nommé ministre de l'Intérieur en ce lundi 30 avril 2018. Il remplace Amber Rudd à ce poste, après sa démission ce dimanche. Le scandale Windrush, lié au traitement accordé aux immigrés originaires des Caraïbes, a provoqué ce séisme au sein du gouvernement britannique et scellé l'avenir politique d'Amber Rudd.

