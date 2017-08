"Sa Sainteté devrait se mêler de sa mission" : quand une élue FN charge le pape François

Pas sûr que souverain pontife en entende parler mais tout de même… Alors que Sophie Montel était l'invitée de franceinfo ce mardi matin, l'eurodéputée Front national a fustigé la proposition du pape François qui souhaite octroyer des "visas temporaires spéciaux" pour les personnes fuyant des zones de conflits.

"Le pape devrait se concentrer sur son domaine, à savoir la spiritualité et ne pas se mêler de politique", a répliqué la députée européenne. "Il devrait plutôt réfléchir à pourquoi les églises se vident. C'est son travail, ce n'est pas de se mêler de la politique et de la politique des Etats". Et de poursuivre : "En France, il y a six millions de chômeurs, neuf millions de pauvres, dont trois millions d'enfants, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Donc, sa Sainteté devrait se mêler de sa mission, à savoir s'occuper de son troupeau de fidèles".

Dans un texte écrit pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, François a souligné que "les expulsions collectives et arbitraires de migrants et de réfugiés ne constituent pas une solution adéquate, surtout lorsqu'elles sont exécutées vers des pays qui ne peuvent pas garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux".