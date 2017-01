Saint-Etienne : la crèche de la cathédrale détruite par un incendie volontaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, a condamné dans un communiqué "comme toute profanation de tout lieu de culte et ce quel qu'il soit, cet acte inadmissible. Nous devons nous interroger collectivement sur le sens de ce type de méfait où la bêtise dispute à l'ignorance de ses auteurs", a-t-il réagi.

La crèche est en grande partie détruite et certaines figurines brisées et carbonisées. "Cela touche les chrétiens car la crèche est un symbole de paix", a indiqué à l'AFP Mgr Sylvain Bataille, l'évêque de Saint-Etienne. "Pour autant, nous souhaitons que la cathédrale reste ouverte ", a-t-il poursuivi.

Les faits ont eu lieu entre 17h45 et 18h vendredi, juste avant l'office. La présence de fidèles a permis d'éviter des dégats qui auraient pu être très importants, puisqu'un second incendie a été déclenché dans un autre endroit de la cathédrale, sous une chappelle de la Vierge Marie.

